Armstrong: "No cambiaría nada de lo que hice para ganar el Tour"

El exciclista estadounidense Lance Armstrong, polémico por haber sido destronado de siete Tours de Francia, se refirió precisamente a los títulos de la prueba francesa que le fueron arrebatados por haberse dopado. El corredor retirado aseguró que aún estando limpio se habría quedado con la prueba y que no "cambiaría nada" de lo que hizo para vencer.

En diálogo con la cadena nortamericana NBC, Armstrong comentó: "Hicimos todo lo que teníamos que hacer para ganar. No fue legal y tampoco fue la mejor decisión, pero si no lo hubiéramos hecho a lo mejor no habríamos ganado. No cambiaría nada de lo que hice".

El estadounidense de 47 años destacó el trabajo de su equipo el US Postal y destacó sus recursos en aquella época: "Fuimos los que trabajamos más duro, los que teníamos las mejores tácticas, el mejor equipo, el mejor director, la mejor bicicleta y tecnología. Hicimos todo eso y no se puede borrar. Todo eso sucedió".

Armstrong dominó el Tour de Francia durante siete años, siendo campeón consecutivamente entre 1999 y 2005, sus títulos le fueron arrebatados al comprobarse su dopaje. El estadounidense consumió EPO, realizó transfusiones de sangre e incluso consumió testosterona y hormonas para beneficiarse ilegalmente en la competencia.