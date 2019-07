Los luchadores que estarán en Bogotá para la WWE Live

El viernes 23 de agosto veremos a los campeones de la WWE defender sus títulos: Llega Kofi Kingston (Actual Campeón) para enfrentarse con Samoa Joe por el título de WWE Champion, Finn Bálor (Actual Campeón) vs Alí y Shinsuke Nakamura para pelear el título de Intercontinental Championship. El poder femenino no se queda atrás, y defendiendo su título de SmackDown Women’s Champion llega Bayley enfrentándose con la magnífica Charlotte Flair y Alexa Bliss con Nikki Cross como refuerzo. Unas luchas que seguro nos dejarán sin aliento.

Vea también: ¡WWE Live! Por primera vez en Bogotá la lucha más importante del mundo

La sorpresa de la noche llega a manos de Rey Mysterio vs Randy Orton, dos leyendas se unen para regalarnos un show sin precedentes en el país. Y como un plus, el título más reciente en WWE llega a Colombia, 24/7 Championship con R-Truth vs Drake Maverick.

El Big Dog, Roman Reings se enfrentará a Drew McIntyre en una “Street Fight”, Heavy Machinery con Daniel Ryan y Rowan para el SmackDown Tag Team y como luchas especiales estarán los New Day: Big E y Xavier Woods vs Sami Zayn y Kevin Owens, Ali vs Dolph Ziggler, las Kabuki Warriors vs Mandy Rose y Sonya Deville y Apollo Crews vs Andrade.