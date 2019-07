Contenido interactivo de Game of Thrones y nuevas series llegan a HBO

HBO acaba de lanzar decenas de horas de contenido interactivo en su aplicación HBO Extras. La aplicación funciona a través de la sincronización de audio y no requiere suscripción para que pueda ser disfrutada libremente por todos los fans de los contenidos originales de este canal.

HBO Extras proporciona a los usuarios una experiencia interactiva única con comentarios curiosos, memes, teorías e informaciones adicionales sobre las producciones de HBO. La aplicación acaba de recibir contenido adicional de las dos temporadas finales de ‘Game Of Thrones’ en su catálogo, lo que significa que la serie ya puede ser vista entera con una experiencia completa de segunda pantalla. Además, los fans de 'Big Little Lies' también pueden ver, en la aplicación, el contenido adicional para cada nuevo episodio en simultáneo con su lanzamiento en el canal HBO y en HBO GO (domingos, a las 8:00 p.m.).