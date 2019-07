Las series y estrenos que no se puede perder esta temporada

La temporada de mitad de año es un momento esperado por las personas que son fanáticas de las series ya que es el momento en el que se hacen los estrenos de temporadas y comienzan algunas de las historias favoritas del público.

Este año no es la excepción y los seguidores de ese contenido ya se están deleitando con la tercera temporada de Stranger Things, que salió en Netflix el pasado 4 de julio con ocho capítulos. Esta serie, que combina el terror con la ciencia ficción, retoma las aventuras de un grupo de jóvenes amigos en la Indiana de los años 80.

En Netflix, también llegará el 19 de julio el estreno de la tercera temporada de La Casa de Papel, la serie española que explora las vidas de la banda de atracadores de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. En la nueva producción el profesor presenta a un nuevo personaje llamado “Bogotá”.

En el contexto juvenil está llamando la atención la serie Euphoria, producida por HBO que se estrenó el 16 de junio. Es un drama adolescente protagonizado por la estrella de Disney, Zendaya, y que de manera cruda, real y gráfica muestra los cómo se enfrentan a las drogas, el sexo, la identidad, las redes sociales y el amor.

También de creación de HBO está la serie Big Little Lies, con un elenco que incluye a Nicole Kidman, Meryl Streep y Reese Whiterspoon. En junio se estrenó la segunda temporada de esta comedia de humor negro que cautiva a la audiencia alrededor de una muerte que desean encubrir, pero que también explora la amistad femenina.

En dramas de la vida real, ha causado impacto la serie documental When They See Us, que explora en Netflix el caso de cinco adolescentes afroamericanos y latinos que fueron condenados por una violación ocurrida en 1989 en el Central Park de Nueva York. Los jóvenes pasaron entre cinco y 14 años en la cárcel por un crimen que no cometieron.

Dark es una serie original alemana que estrenó su segunda temporada en junio y que narra las desapariciones de niños, revelando un misterio de varias generaciones familiares.

Además, el 26 de julio llega a Netflix la última temporada de Orange Is The New Black, la serie que cuenta las vidas de varias internas en una cárcel en Nueva York. Esta ha sido uno de los éxitos más importantes de los últimos años con reconocimiento en varios continentes.

