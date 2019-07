Los hoteles íconos en New York

3

Vida nocturna y Vistas The Standard High Line se encuentra en el Distrito de Meatpacking de la ciudad de Nueva York. Cada una de las 338 habitaciones cuenta con una pared completa de ventanas del piso al techo con vistas panorámicas de Manhattan y / o el famoso Río Hudson. El galardonado Standard Grill combina un ambiente de brasserie con la nueva cocina estadounidense. Precio promedio por noche, alrededor de $ 1´168.050 pesos colombianos. (The Standard New york )