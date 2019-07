Arturo Vidal envió un mensaje de apoyo a William Tesillo

Arturo Vidal, figura y uno de los principales referentes de la selección chilena, envió un mensaje de apoyo a William Tesillo, en la rueda de prensa celebrada este lunes en Porto Alegre. El volante del Barcelona se refirió a las amenazas que ha recibido el jugador de la Selección tras errar el penal en la definición por los cuartos de final.

"No hemos podido conversar con el jugador pero sí vimos eso y es fuerte, es fuerte ver que un partido de fútbol por fallar, porque uno no quiere fallar pero pasan muchas cosas, de mala suerte uno se equivoca en ese momento, tener amenazas de muerte de verdad es algo complicado", comentó Vidal.

Padre de William Tesillo: "Ante las amenazas, solo podemos orar"

El jugador de 32 años agregó: "ojalá que no sea verdad y no pase nunca más algo así en el fútbol y los jugadores no sean amenazados. Uno trata de defender a su selección al máximo, dejando muchas cosas de lado y que te traten así por un fallo que es de mala suerte... Mucha fuerza a él y a su familia".

El padre de William Tesillo denunció amenazas en su contra en diálogo con Caracol Radio, de igual manera lo hizo su esposa a través de sus redes sociales; mientras que el jugador reconoció al País de Cali que había recibido mensajes amenazantes en su contra.