Ryan Reynolds interpretará Deadpool para el universo de Marvel Studios

Luego de la adquisición de 20th Century Fox por parte de Disney, el personaje de Deadpool deberá pasar por algunos cambios para integrarse al universo cinematográfico de Marvel.

Aun así, como la versión original tuvo tanto éxito, el actor Ryan Reynolds será quien continúe dándole vida a este mercenario, caso contrario ocurrirá con la familia X-Men, quien al estar bajo el control de Marvel Studios podrían ser re interpretados por otro elenco.

Vea También: El emotivo mensaje de Joy Huerta agradeciendo a comunidad LGBTI

El sitio We Got This Covered aseguró, "Reynolds sí va a interpretar al Mercenario Bocazas cuando aparezca en el Universo Cinematográfico de Marvel, pero oficialmente será considera una versión diferente de Deadpool a la que vimos en las películas de Fox".