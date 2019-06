Duque evalúa extras en Congreso para salvar proyectos anticorrupción

El presidente, Iván Duque está evaluando si convoca a sesiones extraordinarias en el Congreso para salvar la consulta anticorrupción, según confirmaron fuentes de la Casa de Nariño a Caracol Radio.

Según explicaron las mismas fuentes, la oficina jurídica de Presidencia y el Ministerio del Interior, están evaluando las implicaciones de las decisiones que se han tomado en Congreso y que incluyen el hundimiento del proyecto que quitaba el beneficio de casa por cárcel para los corruptos.

El objetivo sería además salvar varias de las iniciativas que se encuentran en “cuidados intensivos” y en riesgo de hundirse, como el proyecto que establece los pliegos tipo, el que ordena la rendición de cuentas y el que permite publicar la declaración de renta a congresistas y funcionarios públicos.

Desde el Partido Verde, el senador Antonio Sanguino, entre otros están pidiendo estas sesiones extraordinarias para rescatar el proyecto de eliminación de beneficios a los corruptos.

El debate está en que no sería posible, porque dentro del trámite legislativo no se pueden discutir leyes estatutarias en extras, aunque otros sostienen que hay pronunciamientos de la Corte Constitucional que impiden bloqueos a los trámites de leyes estatutarias.

Desde la Presidencia esperan verificar esta situación y entregar todos los elementos jurídicos y posibilidades al presidente Duque, para que anuncie su decisión.

Hundimiento Ley Anticorrupción calentó cierre de las sesiones del Congreso

El hundimiento de la ley anticorrupción con la que se esperaba acabar la casa por cárcel para quienes sean condenados por este delito generó una dura polémica en la plenaria del Senado, en donde se dieron calificativos de “nido de ratas” y se dijo que el “país está emputado”.

Esta situación se dio luego de que, desde la bancada del Partido Verde, se presentara una constancia en la que se le pedía al Gobierno citar a sesiones extraordinarias, con el fin de poder terminar la conciliación de este proyecto.

“Quiero insistir que se convoquen las extras para terminar el trámite de ese proyecto, y el Congreso no quede en cuestionamiento. El Gobierno se arriesgó a traer unas objeciones y duramos cuatro meses en esa patria boba”, sostuvo el senador verde Antonio Sanguino.

El presidente del Senado, Ernesto Macías, le aclaró que convocar las sesiones depende del Ejecutivo y precisó que en el trámite de ese proyecto “el Senado cumplió a cabalidad”.

Por su parte el senador Germán Varón, quien hizo las veces de conciliador, indicó que solicitar sesiones extras no era posible porque se proyectó ya se había discutido en dos legislaturas, es decir viene desde el año 2017.

En ese momento los ánimos se calentaron más y el senador de la oposición Gustavo Bolívar, aseguró que “...hay un país emputado y la clase política no se quiere reformar... merecemos la fama que tenemos de nido de ratas que esto es para que se roban la plata, que se llama a sesiones extras, es lo que se puede hacer”.

Los calificativos de Bolívar fueron cuestionados por el presidente Macías, quien le anticipó que sería sancionado. “Senador respete, no le puedo permitir esos calificativos”, indicó Macías.

Pero la intervención más centrada la dio el senador liberal, Luis Fernando Velasco, quien dijo que el Congreso le debe decir la verdad al país sobre la ley para que conozca que el tema de quitar la casa por cárcel se iba a caer.

“Acá se hizo un gran debate del artículo de casa por cárcel, ese artículo nunca tuvo posibilidades de vida, eso no se votó en la Cámara. Digamos la verdad a la gente, ese artículo se metió en último momento en la Comisión Primera, va servir para insultar, para los memes, esa proposición no tenía ningún futuro, hay un principio de consecutividad, los temas que no se debaten en una cámara no se pueden meter en la otra”, indicó.

Y concluyó “pongamos el pecho a lo que ha pasado. Hagamos un acuerdo y se puede sacar el otro semestre”.