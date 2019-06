Olodum, el grupo musical de Salvador que grabó con Michael Jackson

Salvador - Bahía, una de las ciudades sede de la Copa América que se disputa en Brasil, se dio a conocer para el mundo en 1996. Además de que fue la primera capital del país, en pleno furur Micheal Jackson, Rey del Pop grabó uno de sus videos musicales.

Pelourinho es el centro histórico de Salvador, y fue el escenario escogido por Jackson para realizar el video de su canción They Don’t Care About Us.

Oludum es uno de los grupos culturales más populares de Bahía, fue creado el 25 de abril de 1979, desde entonces luchan contra el racismo y los derechos civiles de los bahianos.

Junto a Salvador, el Rey del Pop alternó sus grabaciones con Rio de Janeiro, y desde entonces ambas ciudades son visitadas por miles de turistas en busqueda de los sitios donde estuvo Micheal Jackson que murió el 25 de junio 2009.