Conozca los procesadores de novena generación para gaming en portátiles

El poder de los videojuegos espera llevar la experiencia al siguiente nivel. Así, de la mano de Intel, se presentó la línea de procesadores Intel Core de 9 generación para notebooks o computadores portátiles.

El objetivo principal es hacer que el poder que un computador de sobremesa ofrece, salte a los equipos portátiles, aportando un mejor rendimiento y eficiencia a la hora de ejecutar juegos AAA, que requieren máxima exigencia. Así, los 'gamers' podrán experimentar contenido en 4K, sobre la marcha.

Usted podrá jugar, grabar y transmitir sin problema alguno a plataformas ya conocidas por los cibernautas como Twitch y el mismo YouTube con una definición 2.1 veces más rápido.

Puede interesarle: ¿Cuáles son las principales características que debe tener un equipo gamer?

Para mantener el rendimiento del equipo en medio de una partida, Intel ha desarrollado una tecnología llamada 'Dynamic Tuning'. Ajusta la potencia de la CPU y ofrece un desempeño óptimo mientras que las temperaturas del sistema no generan sobrecalentamiento.

"45 Watts de velocidad para acelerar los juegos y la carga de contenido, además de un nuevo nivel de conectividad con Wi-Fi 6 para que los usuarios puedan jugar donde quieran", explicó Sebastián Vélez, Gerente de Mercadeo de Intel.

Tuvimos la oportunidad de probar 'Monster Hunter: World' y 'Shadow of the Tomb Raider', dos títulos muy populares entre la comunidad y los resultados fueron muy positivos, no tuvimos inconveniente alguno con lag o retardo. Asimismo, el nivel de detalle y los acabados se ven pulidos, al igual que los colores en cada una de las máquinas presentes (Lenovo Ideapad L340, HP Pavilion Gaming, Acer Predator Helios 300 y Asus Rouge G531GW).