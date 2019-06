Cuba Gooding Jr se entrega a la Policía neoyorquina tras acusación de acoso

El actor Cuba Gooding Jr se entregó este jueves a la Policía de Nueva York después de ser acusado de toquetear a una mujer durante una fiesta en una azotea de la céntrica isla de Manhattan el pasado domingo.



Según han informado medios locales, una asistente al bar donde se desarrollaba la fiesta acusó al intérprete de haberla manoseado mientras estaba bebido, acusaciones que pillaron a Gooding en Los Ángeles (California) y que motivaron su vuelta a la ciudad.

Gooding Jr anunció ayer su intención de entregarse a la Policía neoyorquina después de desmentir dichas acusaciones, aunque durante el día de hoy su abogado había jugado con la idea de que el actor no se presentaría en comisaría.



La razón es la existencia de un supuesto video en el que se ve que la conducta del actor no fue inapropiada.



"Un estudio extenso del video disponible que se tomó aquella noche demuestra que no hubo ninguna conducta inapropiada por parte de Cuba Gooding Jr y que eso lo exonera completamente de cualquier conducta criminal", afirmó Mark Heller, el abogado del ganador de un Oscar.



Sin embargo, GoodingJr será formalmente arrestado por tocamientos forzosos y la Fiscalía de Manhattan decidirá si presenta cargos, algo que se espera conocer durante la tarde de hoy.



GoodingJr, hijo del músico Cuba Gooding, supuestamente agarró del pecho a una joven de 30 años asistente a la fiesta, después de que esta le entregara un vaso de agua para ayudarle a rebajar su grado de ebriedad tras la noche de celebración.



La mujer alegó que Gooding Jr estaba "muy borracho" y que, después de manosearla, empezaron una discusión que tuvo que ser separada por los agentes de seguridad.



La víctima presentó la denuncia ante la Policía la madrugada del lunes, poco después de cometerse el supuesto caso de acoso, pero Gooding Jr ya se encontraba de camino a su residencia de California, desde donde respondió cuando se supo la noticia.



Los problemas se le acumulan al actor de 51 años tras saberse que una segunda mujer habría presentado una denuncia por tocamientos inapropiados, aunque en su caso se produjeron hace más de una década.



Esta segunda víctima no atrevió a reportarlo a las autoridades hasta que leyó del suceso de este pasado domingo.



Supuestamente, el actor -nativo del Bronx, en Nueva York- le habría toqueteado la parte trasera a la mujer.



Este último caso, con todo, ya se encuentra prescrito, puesto que las víctimas pueden denunciar hasta un máximo de dos años después del suceso.