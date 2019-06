¿Elizabeth Loaiza se metió con el novio de Ariadna Gutiérrez?

En entrevista en ‘Lo Sé Todo’ la presentadora Elizabeth Loaiza habló sobre el rumor que se ha estado circulando sobre la separación de Ariadna Gutiérrez y su ex pareja el DJ francés Cedric Gervais.

Según rumores la presentadora Loaiza había sido la culpable de que esta relación se acabara.

En la entrevista Loaiza niega rotundamente esto “A mí me habían llegado con ese chisme, de repente alguien me dijo: ‘Oye, que tú acabaste con un matrimonio’, yo le respondí: ‘¿Yo? ¿Un matrimonio? ¿Por qué yo iba a acabar con un matrimonio?’. A mí no me gustan los hombres casados, ni nada por el estilo”,

Es más, comenta que cuando se enteró de este rumor habló con la exseñorita Colombia y le contó y ella respondió: “No pares bolas, la gente es muy maldadosa y dañina”.

Además, la presentadora publicó en su cuenta de Instagram una parte de la conversación que tuvo con Ariadna.