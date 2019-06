Pantano dice adiós al ciclismo: "Jamás esperé que mi carrera terminara así"

Jarlinson Pantano anunció, en diálogo con el periodista Jairo Enrique Rodríguez, su retiro prematuro del ciclismo. El vallecaucano, de apenas 30 años, deja su carrera tras el positivo por EPO que dio en un control sorpresa durante el pasado 26 de febrero.

"Jamás esperé que fuera a terminar así mi carrera deportiva. Soy una persona inocente", comentó Pantano, quien agregó que no había dicho nada porque estaba pasando su duelo. "Uno tiene que hacer su duelo, para mí esto ha sido un golpe muy duro".

El pedalista agregó: "Es algo que no tiene explicación, decidí no seguir peleando con la UCI, porque cuesta mucho dinero y no pienso gastarme el patrimonio de mi familia en algo que me llega respuesta en uno o dos años".

Pantano corría para el Trek Segafredo, equipo estadounidense con el cual compitió por última vez en la Vuelta a Cataluña de este año, donde debió abandonar. La noticia del dopaje se dio a conocer a mediados de abril.

Como profesional, Jarlinson Pantano registró una victoria de etapa en el Tour de Francia (2016), una victoria de etapa en la Vuelta a Suiza (2016) y un título nacional contrarreloj de ruta (2017) como sus principales logros.