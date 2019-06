¿Es posible darle un buen uso al plástico?

Caracol Radio consultó con expertos sobre el plástico y ellos coinciden en asegurar que el problema con este material es la inadecuada disposición que se les da a los residuos.

“Quisiera que no se satanice el plástico como material, ahora todos dicen que no más bolsas; pero no son conscientes de que las necesitaremos siempre, lo que ocurre es una falta de cultura de quien las utiliza. No podemos irnos lanza en ristre contra el plástico, porque siendo así tocaría parar medio aparato productivo”, afirmó Cristian Julián Díaz Álvarez, decano de Ingeniería y Ciencias Básicas de Areandina.

Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, señala que se debe promover un consumo racional con respecto a toda la cadena, pero principalmente sobre el plástico para reutilizarlo. Además, indica que hay dos opciones “verlo como una amenaza o como una oportunidad”.

“Consideramos que, si se ve como una oportunidad, al residuo plástico se le puede dar una nueva vida, a través del reciclaje químico, del mecánico, de la recuperación energética o para convertirlo en aceite-combustible; eso genera empleo, nuevos ingresos y más oportunidades, creemos que esa es la solución”, enfatizó Mitchell.

Lea también: Cada año, 8 millones de toneladas de residuos plásticos son descargados

Por su parte, Jairo Ernesto Perilla, doctor en Ingeniería de Polímeros y docente del Departamento de Ingeniería de la Universidad Nacional, aseguró que el plástico de un solo uso se registra mayormente en empaques de alimentos y productos de consumo, garantizando una mejor higiene, al tiempo que considera que no es una muy buena idea reemplazarlo por envolturas de papel, ya que este tiene un impacto negativo más alto en el medio ambiente.

Perilla también dijo cree se debe dar una discusión alrededor de la responsabilidad que recae sobre los consumidores y el uso que se le da al plástico, “porque si todo se envía a los rellenos y a los ríos claro que no es saludable”.

Lea también: En Colombia cada persona consume 27 kilogramos de plástico al año