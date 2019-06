Director general del Bayern confirma la salida de James

Según el diario alemán SportBild, Karl-Heinz Rummenigge, director general del Bayern Munich, aseguró que James Rodríguez no continuará en el equipo. “Él estaba conmigo y me dijo en una conversación personal que estaba pidiendo al club que no ejerza la opción de compra”, aseguró el directivo.

James: "He hecho cosas buenas, lo importante es que estoy bien"

Con ello, se pone punto final al trasegar del colombiano dentro del conjunto bávaro luego de dos temporadas. En total, James sumó 15 goles en 70 partidos y cinco títulos (dos ligas, una copa y dos supercopas).

Actualmente, el volante de 27 años se encuentra concentrado con la Selección Colombia y espera por lo que será la Copa América 2019.