¿Sin planes?, esto trae Comic Con 2019 para el domingo

La Comic Con 2019 sigue en curso y tendrá dos de los invitados más importantes a esta edición en la ciudad, se trata de 'Chandler Riggs', el famoso actor que le dio vida a 'Carl Grimes', en la serie The Walking Dead y Isaac Hampsted más conocido como Bran Stark en Game Of Thrones, donde compartirán desde el mediodía hasta las 2:00 p.m. en meet and Greet con algunos asistentes del evento.

También se realizarán charlas sobre los 45 años que cumple Wolverine el famoso mutante de los X-Men y una descripción al universo de Batman por su aniversario 80.

Además, para los amantes de las películas de terror, un recorrido de las entregas 4, 5 y 6 de 'Chucky' con motivo del remake, el cual se estrenará el próximo 19 de junio.

