Conozca al novio de 'Frito' en la vida real

Tras el furor de la nueva temporada del “El Man es German”, se ha conocido que el actor Santiago Reyes, quien interpreta a ‘Frito’ en la serie es abiertamente homosexual, pues así lo hizo saber en su perfil de Instagram, donde el famoso ha compartido fotos con su pareja Andrés Libreros.

Los dos están radicados en New York desde hace varios años llevado su relación alejada de los medios, pues no se conoce mucho de la vida de Santiago fuera de las cámaras siendo esto un factor para llevar una vida tranquila, pero eso no ha sido excusa para apoyar abiertamente la comunidad LGBTIQ.

A continuación, conozca las fotos de la feliz pareja.

Ver esta publicación en Instagram Ya casi ❤️