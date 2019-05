¡Está aquí! “Never Really Over”, lo nuevo de Katy Perry

Katy Perry regresa a los escenarios, y se espera que a través de su quinto álbum recaude las grandes cifras que la solían posicionar en el rating de las canciones más escuchadas.

"Never really over" es parte de su nueva propuesta musical, un tema que habla de los amores perdidos que podrían tener una nueva oportunidad.

Vea También: Sebastián Yatra, Manuel Turizo y Yandel se unen ‘en cero’

Con un estilo veraniego y un tanto 'hippie', la artista ya supera los cuatro millones de reproducciones en menos de diez horas de lanzamiento.

A continuación el videoclip.