¿Taylor Swift y Katy Perry estrenarán un tema musical juntas?

El hecho de que la cantante haya incluido el último sencillo de su antigua 'bff' reconvertida en enemiga jurada con la que se reconcilió recientemente ha conseguido que sus fans vuelvan a soñar con un dueto.

Ahora que Taylor Swift y Katy Perry han dejado atrás sus diferencias, después de que la segunda le enviara a su antigua amiga del alma reconvertida en rival una rama de olivo en mayo del año pasado para invitarla a enterrar el hacha de guerra, parece que las dos artistas podrían volver a apoyarse en el terreno musical como lo hicieran en un momento del pasado.

Taylor ha sido la primera en dar un paso en esa dirección al incluir el último tema de Katy, 'Never Really Over', en su lista de canciones de la plataforma Apple, a través de la cual comparte con sus seguidores algunas de sus actuales 'obsesiones' en el plano musical.

"Todo lo que nos sucede forma parte de una historia que contaremos algún día. Estas canciones conforman la banda sonora de mi historia en este momento. Este recopilatorio me encanta para amenizar fiestas de baile en la cocina, viajes en coche de camino a casa, momentos de reflexión bajo el sol o coreografías agresivas. Todos estos temas son muy preciados e importantes para MÍ!", ha asegurado la estrella del pop, haciendo un guiño en la última frase a su propio single 'ME!'.

Ese gesto también ha servido para avivar las esperanzas de sus respectivos fans de que ambas se estén preparando para lanzar una colaboración en algún futuro no muy lejano, algo que se viene rumoreando desde hace meses en base a un par de publicaciones con una estética similar -veraniega y con palmeras- que las dos compartieron en sus respectivas redes sociales.

De producirse esa esperada reunión, supondría una bonita forma de dar carpetazo a una etapa en la que tanto Taylor como Katy se dedicaron pullas nada sutiles en forma de canciones como 'Bad Blood' o 'Swish Swish'.