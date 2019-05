Daniel Coronell ya no es columnista de Semana

Esta tarde hubo una nueva consecuencia de las denuncias hechas en el periódico estadounidense The New York Times sobre directivas del Ejército colombiano que podrían generar nuevos casos de falsos positivos.

Esta vez es una consecuencia periodística: la salida de Daniel Coronell de la Revista Semana, en la que era su columnista más destacado desde 2005. El propio afectado lo contó en un trino, en el que dice que se trata de una decisión que le informó el fundador y expresidente de la Revista, Felipe López.

Felipe López, fundador de @RevistaSemana, me acaba de comunicar la decisión de la empresa de cancelar mi columna. Le agradezco a él, a @asantosrubino y especialmente a los lectores por estos años. — Daniel Coronell (@DCoronell) 28 de mayo de 2019

La última columna escrita por Coronell, el fin de semana pasado, fue un reclamo a la revista, por el hecho que las denuncias del The New York Times las tuvo Semana, pero no las publicó, en una actitud que el periodista consideró como un error no explicado.

Hoy les pido que me ayuden a convertir en tendencia #LaExplicacionPendiente Creo que los medios, incluyendo a @RevistaSemana, deben abrirse al examen ciudadano y reconocer públicamente sus errores. https://t.co/PLrmttlcsj https://t.co/ynIfTWuwCG — Daniel Coronell (@DCoronell) 26 de mayo de 2019

En la única posición conocida de parte de Semana, su director, Alejandro Santos Rubino, había dicho que respetaba la libertad de expresión de Coronell y de cualquier otro colaborador de la revista.