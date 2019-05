Pilotos de la Marina Estadounidense informaron avistamientos OVNI

Cinco pilotos militares de la Marina Estadounidense manifestaron al periódico The New York Times que durante los años 2014 y 2015 fueron testigos de diferentes avistamientos OVNI (Objeto Volador no Identificado) en la costa este del país. Algunos de estos objetos según los pilotos alcanzaban velocidades hipersónicas superiores al MACH 5, es decir, aeronaves que se desplazaban casi a 20.000 kilómetros por hora.

Ryan Graves, teniente y expiloto del Escuadrón “Red Rippers “asegura que uno de los objetos que divisaron en aquel entonces “superaba las condiciones humanas”, ya que a velocidades hipersónicas era capaz de frenar en seco y realizar maniobras instantáneas sin ninguna oposición de las condiciones meteorológicas.

Otros pilotos del mismo escuadrón que realizaron ejercicios de entrenamiento durante ese tiempo aseguran haber avistado estos mismos OVNIS, especulando que podría tratarse de “un programa avanzado de drones”.

Sin embargo, algunas autoridades de la Marina Estadounidense informan que no existen datos concluyentes para confirmar que se traten de drones, aunque se tiene el reporte de diferentes

Cinco pilotos militares de la Marina Estadounidense manifestaron al periódico The New York Times que durante los años 2014 y 2015 fueron testigos de diferentes avistamientos OVNI (Objeto Volador no Identificado) en la costa este del país. Algunos de estos objetos según los pilotos alcanzaban velocidades hipersónicas superiores al MACH 5, es decir, aeronaves que se desplazaban casi a 20.000 kilómetros por hora.

Ryan Graves, teniente y expiloto del Escuadrón “Red Rippers “asegura que uno de los objetos que divisaron en aquel entonces “superaba las condiciones humanas”, ya que a velocidades hipersónicas era capaz de frenar en seco y realizar maniobras instantáneas sin ninguna oposición de las condiciones meteorológicas.

Otros pilotos del mismo escuadrón que realizaron ejercicios de entrenamiento durante ese tiempo aseguran haber avistado estos mismos OVNIS, especulando que podría tratarse de “un programa avanzado de drones”.

Sin embargo, algunas autoridades de la Marina Estadounidense informan que no existen datos concluyentes para confirmar que se traten de drones, aunque se tiene el reporte de diferentes avistamientos similares a los del escuadrón “Red Rippers”.

Lea también:

Estas declaraciones por parte de algunos pilotos al periódico estadounidense se dan días después de que el Departamento de Defensa de los EEUU confirmara que hasta el año 2012 existió un programa de investigación de hechos relacionados con el fenómeno OVNI.

El término “Foo Fighters” fue acuñado por los aviadores durante la Segunda Guerra Mundial para referirse a los pilotos que se topaban con OVNIS durante sus misiones de combate.

El caso más célebre es el del comandante británico Victor similares a los del escuadrón “Red Rippers”.

Lea también: El Pentágono confirma que continúa las investigaciones sobre el tema OVNI

Estas declaraciones por parte de algunos pilotos al periódico estadounidense se dan días después de que el Departamento de Defensa de los EEUU confirmara que hasta el año 2012 existió un programa de investigación de hechos relacionados con el fenómeno OVNI.

El término “Foo Fighters” fue acuñado por los aviadores durante la Segunda Guerra Mundial para referirse a los pilotos que se topaban con OVNIS durante sus misiones de combate.

El caso más célebre es el del comandante británico Victor Goddard, quien luego de diferentes avistamientos a lo largo de sus misiones en la Primera y Segunda Guerra Mundial decidió dedicar su vida a estudiar este fenómeno.

Desde entonces hasta la fecha este fenómeno ha sido el centro de especulación de diferentes teorías, articulándola con la hipótesis de vida extraterrestre hasta la creación de proyectos militares con tecnología avanzada que aún no ha sido revelada.

Lea también: Un japonés murió en un vuelo que salió de Bogotá tras ingerir 246 cápsulas