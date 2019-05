Florentino Pérez se refiere al futuro de James en el Bayern

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid habló sobre el futuro de James Rodríguez en el Bayern Múnich. En entrevista con el programa el Transistor de España el máximo dirigente del club no dio muchas pistas sobre la posibilidad que el equipo alemán se quede con el colombiano.

“Bayern no ha dicho nada, lo que ha dicho es una cosa, le honra a Rummenigge al decir que no va a comprar a James para vendérselo a otro más caro, eso no se lo hago a un club como el Real Madrid, además eso es traficar con personas. Es uno de los grandes amigos que tenemos”, dijo Florentino Pérez

James ya se encuentra en Bogotá par.a concentrar con la Selección Colombia de cara a la Copa América de Brasil 2019. Tras lograr la Bundesliga y la Copa de Alemania, el volante llegó al país para ponerse a las órdenes del técnico Carlos Queiroz.

Hasta el próximo 15 de junio, Bayern podrá tomar la decisión si finalmente se queda con James a cambio de 42 millones de dólares.