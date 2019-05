Más de 260 académicos reclaman a Duque por asesinatos a líderes sociales

Mediante una carta más de 260 académicos se declararon indignados por la falta de reconocimiento de los asesinatos y persecuciones a líderes sociales y reclamaron acciones de fondo así como una investigación profunda, transparente y de cara al mundo, que muestre lo que verdaderamente ocurre frente a estas circunstancias.

En el documento aseguran que desde los lugares de poder gubernamental se está incitando “una escalada de odio y violencia que rompe la poca paz alcanzada” y consideran necesario y urgente que entidades internacionales organicen comisiones de verificación e investigaciones de fondo para hacer justicia.

“Como académicos le pedimos que, en su calidad de jefe de gobierno ordene abrir una investigación profunda, transparente y de cara al mundo, que muestre lo que verdaderamente ocurre frente a estas circunstancias que nos enlutan a diario.”

Los académicos invitaron al presidente a responder abiertamente el comunicado, que se publicó con copia al Papa Francisco y las entidades Human Rights Watch y Amnistía Internacional

“De su parte esperamos que reconozca que estamos en un momento histórico en el que es posible cambiar el rumbo de la economía nacional y de la política social, por una opción de protección de la vida y del medio ambiente con réditos traducidos en buen vivir para las generaciones venideras.”

El documento está firmado por académicos de la Universidad Nacional, Javeriana, Andes, Pedagógica y Uniminuto. Y también intelectuales internacionales de la Universidad de Coimbra, Portugal, IRD-Université de Paris, France, Universidad Hamburgo, Alemania, Universidad de Viena, Austria y el Fellow, Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences (CASBS), Stanford University (California, Estados Unidos) entre otros.

Este es el documento: