Lewis Hamilton consigue la pole position en el GP de Mónaco

Según el británico Lewis Hamilton, el Gran Premio de Mónaco "es la carrera con la que sueñan todos los niños". También él, cumplidos los 34 años, sigue ambicionando el triunfo en un trazado donde se combinan la tradición y el glamur. Así se entiende la desenfadada celebración de su 'pole' en el Principado.

Con un nuevo récord del trazado (1:10.166), el inglés se postuló este sábado a la victoria en el trazado monegasco, donde ya ganó en 2008 y 2016 y donde ansía volver a triunfar para reforzar su liderato en el Campeonato del Mundo de Fórmula Uno Cuenta apenas siete puntos de margen sobre el finlandés Valtteri Bottas. Su único rival parece ser su compañero.

Richard Carapaz se queda con la etapa 14 y es nuevo líder del Giro

En efecto, como en los cinco Grandes Premios disputados esta temporada, el Principado de Mónaco anuncia otra batalla entre Lewis Hamilton y el finlandés Valtteri Bottas.

Ambos dejaron sus flechas plateadas en la primera y segunda posición en Australia, Baréin, China, Azerbaiyán y España. Ni Ferrari ni Red Bull pudieron combatir allí el duopolio de Mercedes. En Mónaco, la mejor fábrica de la parrilla amenaza con extender su tiranía, con otro duelo entre sus pilotos. A ellos se reduce la emoción de la Fórmula Uno en estos momentos.

El público celebra, por tanto, la negativa de Bottas a presentar su rendición.

"Haré lo posible para remontar", anunció el finés tras verse segundo al término de la ronda de calificación. Acarició la 'pole', pero se marchó "decepcionado", sintiendo que había desperdiciado "una gran oportunidad".

"Después de una buena primera vuelta sentía que podía mejorar; pero tuve mucho tráfico y no conseguí la temperatura ideal para los neumáticos", expuso Bottas.

Su decepción, sin embargo, no puede compararse a la del monegasco Charles Leclerc, que saldrá decimosexto.

Sus opciones de éxito se diluyeron por un inexplicable error de Ferrari en la primera ronda de calificación. Leclerc, que venía de firmar el mejor crono en los Libres 3, se quedó fuera en la Q1.

"No entiendo qué ha pasado. Estoy muy decepcionado. He pedido volver a salir si hacía falta, pero no he tenido respuesta. Cuando faltaba un minuto los ingenieros se han dado cuenta de que el tiempo no era suficiente para pasar", lamentó.

Sebastian Vettel será, en consecuencia, la única baza de Ferrari en Mónaco. El alemán se quedó demasiado lejos de Hamilton (+0.781) y de Bottas; partirá, además, por detrás de Max Verstappen (Red Bull).

Thomas Tuchel seguirá dirigiendo al PSG hasta 2021

Por los puntos prometen una atractiva riña el danés Kevin Magnussen, el australiano Daniel Ricciardo, el ruso Daniil Kvyat y el español Carlos Sainz. Haas, Renault, Toro Rosso y McLaren se mueven en 3 décimas en un circuito que premia la valía del piloto, por la proximidad de los muros. Un error es casi definitorio en Mónaco, donde el finlandés Kimi Raikkonen disputa su Gran Premio número 300.

Repetir el triunfo que consiguió en el año 2005 con McLaren se intuye remoto ahora que conduce un Alfa Romeo. Raikkonen iniciará la carrera en el decimocuarto lugar de la parrilla, justo por delante de su compañero Antonio Giovinazzi.

A la épica también apelarán Racing Point y Williams. El mexicano Sergio Pérez, el canadiense Lance Stroll, el británico George Russell y el polaco Robert Kubica cerrarán la formación de salida.