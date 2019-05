"¿Estamos locos por jugar videojuegos? Tota sí"

Los pantalleros hablan del estreno de Team Sonic Racing (0:59) En las noticias nos cuentan todo lo que trae la alianza de microsoft y sony para sus consolas (12:02) debaten si la adicción a los videojuegos es una enfermedad o no (16:07) Tota nos cuenta que redescubrió el clásico Punch Out con la suscripción a Nintendo Switch Online (22:47) JuanCa sigue compitiendo en GT Sport, jugó Overcooked con la novia, y no solo como siempre, y por fin está pasando el God Of War de la PS4 (25:02) Y LuisCa se reencuentra con The Last Of Us y con su pasado como baterista de Wamba (27:50)

