Las “alertas” del fiscal ad hoc en el caso Odebrecht

En el informe que Leonardo Espinosa, el fiscal ad hoc para el caso Odebrecht, entregó a la Corte Suprema de Justicia antes de su salida del cargo, hizo algunas advertencias que en su criterio se deben revisar.

Espinosa aseguró que en el proceso contra las ex ministras Gina Parody y Cecilia Álvarez, pudo establecer algunas irregularidades y por eso ordenó el desarchivo de la investigación.

“Está bastante avanzada y de la revisión final de los resultados de policía judicial, bajo la teoría del caso que desplegamos en el plan metodológico daría certeza para llegar a ese escenario ( imputación)”, señaló el ex fiscal ad hoc.

Según el saliente fiscal también establecieron que hubo varias omisiones en los procedimientos para identificar y hasta capturar a los ex directivos de Odebrecht que finalmente llamó a imputación de cargos.

Explicó que no es cierto una compulsa de copias contra el ex fiscal Néstor Humberto Martínez, pero confirmó la solicitud de investigación contra dos delegados por las omisiones en el proceso contra el ex congresista Otto Bula.

“Lo que hicimos fue describir los hechos que bajo nuestra consideración pueden tener alguna irregularidad de cómo se esperaría debieron actuar los funcionarios”.

Espinosa dijo que se va tranquilo de su gestión y de lo que alcanzaron a confirmar en apenas cinco meses de trabajo.