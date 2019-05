Lombana puso tutela contra la decisión que le quitó procesos de Uribe

Ante el Consejo de Estado la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana interpuso una tutela en contra de la decisión que la apartó de los dos casos que se adelantan en contra del expresidente Álvaro Uribe de la Corte Suprema de Justicia por presunta manipulación de testigos. En la tutela argumenta que se violaron sus derechos.

“Sin mediar ningún interés particular de instrucción de ambos procesos procedí a instaurar la mencionada acción al no estar de acuerdo (...). Al considerar vulnerados mis derechos a la igualdad, a la no discriminación, al buen nombre y a la honra, al debido proceso y a la conformación, ejercicio y control del poder político”, dijo.

Así mismo, señaló que “La Sala Especial de Instrucción pone en entre dicho mi imparcialidad, mi independencia, buen juicio, compromiso con la justicia, decoro, ética, rigurosidad y honestidad. En suma, cuestiona mi credibilidad, principio rector del quehacer de todo juez de la República”, dijo.

A la magistrada la apartaron sus compañeros de la Sala de Instrucción, al considerar que la defensa del senador Iván Cepeda tenía razón en las dudas sobre su imparcialidad frente a estos casos, por ser militar, y Uribe, haber sido presidente.

De hecho, señalaron que al ser militar activa y al mismo tiempo magistrada se violaban principios constitucionales.