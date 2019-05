Khloé Kardashian, ¿Lista para iniciar una nueva relación?

Tras haber protagonizado dos culebrones de gran envergadura con sus respectivas separaciones de Tristan Thompson -padre de su pequeña True- y su exmarido Lamar Odom, marcadas por las infidelidades y demás agravios de los que fue objeto la estrella televisiva durante el transcurso de ambas relaciones, resulta comprensible que Khloé Kardashian no esté precisamente dispuesta en estos momentos a esforzarse lo más mínimo para rehacer su vida sentimental.

"No, ahora mismo no estoy viendo a nadie ni me apetece demasiado. Estoy enamorada de mi hija True y solo quiero estar con ella y disfrutar de cada momento que pasamos juntas. Sé que es una respuesta muy típica, pero estoy trabajando en mí misma y en mis necesidades, en cuerpo, alma y mente. Ahí va otro cliché de respuesta", ha bromeado en conversación con el podcast 'Divorce Sucks'.

Al margen de las dramáticas experiencias que ha tenido que soportar en tiempos recientes -su romance con Tristan llegó definitivamente a su fin después de que este fuera cazado plantándole un beso en los labios a Jordyn Woods, mejor amiga de Kylie Jenner-, lo cierto es que las razones que esgrime Khloé sobre su deseo de permanecer en la soltería van más ligadas a las necesidades de su día a día que a los traumas del pasado.

"La verdad es que estoy muy feliz en este momento porque puedo concentrarme en lo que de verdad importa, y lo que realmente me importa a día de hoy es mi hija. No tengo prisa a la hora de volver a enamorarme o simplemente en tener una cita. Simplemente no me apetece. Pero tampoco descarto volver a enamorarme. Los sentimientos se tienen y no hay que tener miedo en expresarlos", ha reflexionado en la misma entrevista.