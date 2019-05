'John Wick' quita del trono a 'Avengers' en las taquillas

La tercera entrega de la franquicia híper violenta protagonizada por Keanu Reeves ocupó el primer lugar de los cines en Norteamérica y acabó con el reinado de tres semanas de "Avengers: Endgame”, de acuerdo con datos de los estudios difundidos el domingo.

La casa productora Lionsgate informó que "John Wick: Chapter 3 — Parabellum" recaudó 57 millones de dólares en su fin de semana de estreno.

"Avengers: Endgame" bajó al segundo sitio en su cuarta semana con 29,4 millones.

A continuación presentamos las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Donde estuvieron disponibles también se proporcionan las cifras más recientes a nivel internacional para esos mismos días. Las cifras finales en Norteamérica serán divulgadas el lunes:

1."John Wick: Chapter 3 — Parabellum", 57 millones de dólares (35,2 millones a nivel internacional).

2."Avengers: Engame", 29,4 millones (46,8 millones internacional).

3."Pokémon Detective Pikachu", 24,8 millones (53,8 millones internacional).

4."A Dog's Journey", 8 millones (13,9 millones internacional).

5."The Hustle", 6,1 millones (9,5 millones internacional).

6."The Intruder", 4 millones.

7."Long Shot", 3,4 millones (1,8 millones internacional).

8."The Sun Is Also a Star", 2,6 millones (484.000 internacional).

9."Poms", 2,1 millones (396.000 internacional).

10."Uglydolls", 1,6 millones (3,1 millones internacional).