Maluma celebra con fiesta en Medellín el lanzamiento de su álbum"11:11"

El cantante colombiano Maluma realizó este jueves en su natal Medellín una fiesta en vísperas del lanzamiento de su cuarto álbum, "11:11", que contiene 16 temas que refleja la evolución del artista urbano de 25 años.

"Es un álbum lleno de sueños y buena energía. Espero que todas las personas puedan sentir cada una de las canciones de mi disco y lo disfruten mucho", expresó a periodistas Juan Luis Londoño, conocido artísticamente como Maluma.



El nuevo trabajo discográfico, que a partir de mañana estará disponible en tiendas y plataformas digitales, cuenta con una nueva colaboración con Madonna en la canción "Soltera", otra "unión especial" luego del éxito obtenido con el sencillo "Medellín".



"Ella es una maestra para mí", apostilló sobre la reina del pop, con quien trabajó para continuar internacionalizando su carrera, pues se siente "muy orgulloso de ser latino".



También hacen parte de "11:11" canciones como "HP", interpretada por el colombiano durante su entrevista en The Tonight Show con Jimmy Fallon; "No puedo olvidarte", en colaboración con el estadounidense Nicky Jam, y "Puesto pa' ti", tema que grabó junto a su compatriota Farina.



En el álbum además participan los artistas Ozuna, Ricky Martin, Ty Dolla $ign, Zion & Lennoz y Sech.

A su paso por la denominada "alfombra neón", con la que abrió el evento al que asistieron invitados de la industria discografía, celebridades e influenciadores, el colombiano eclipsó vestido completamente de blanco, luciendo el pelo rubio y con un tatuaje con el número 11 en alusión a su nuevo disco.

"Hace como tres años este número me estaba persiguiendo. Investigué su significado y entendí que era un momento muy especial. Empecé a pedir deseos y todos se han hecho realidad, así que tenía que mostrarle al mundo el poder de la atracción", declaró el cantante sobre el nombre del trabajo discográfico.



Para generar mayor expectativa a sus seguidores, el artista fue entregando pequeñas dosis de su nueva creación en las redes sociales e incluso lanzó en estos medios "Déjale saber", en la que envía un mensaje a la mujer para evitar el maltrato.

Maluma cuenta hasta ahora con tres producciones: "Magia" (2012), "Pretty Boy Dirty Boy" (2015) y "F.A.M.E." (2018).

Este último le valió al artista de 25 años el Grammy Latino 2018 al Mejor Álbum Pop Vocal Contemporáneo.

Antes de disfrutar de su fiesta junto a músicos colombianos como Reykon, Mike Bahía, Fanny Lu, Farina, Pipe Bueno y Wolfine, entre otros, el intérprete profundizó sobre su gira "Maluma 11:11 World Tour", que lo llevará por Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y varios países de Europa

"Voy a estar por primera vez en Canadá y en países de Europa que nunca pensé que iba a visitar como Bulgaria. Quiero mostrar en esta gira mi esencia", comentó Maluma, que cantará en salas de conciertos como American Airlines Arena en Miami, Madison Square Garden en Nueva York, The Forum en Los Ángeles y el Coliseo de Puerto Rico.

Hace dos años celebró el "Maluma World Tour 2017", en el que presentó 105 conciertos en América Latina, Estados Unidos y Europa vendiendo más de 1 millón de entradas, convirtiéndolo en el artista latino que más taquillas vendió por presentaciones en dicho año.

