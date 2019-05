¿Ha llorado jugando videojuegos? Juan Camilo sí...

Los pantalleros hablaron de los siguientes temas que no puede dejar de escuchar:

- Estreno de Rage 2 (0:53)

-En las noticias comentan el State Of Play del 9 de Mayo (6:09)

- El adelanto de Marvel Ultimate Alliance 3 (11:15)

- Netflix va a presentar en el E3 el videojuego de Stranger Things (14:18)

- LuisCa está jugando Assassin´s Creed Odyssey, y Super Smash Bros (17:02)

- JuanCa ganó su primera carrera en GTSport, y está jugando Overcooked y The remains of Edith Finch juegos gratuitos de Mayo de PS Plus (19:15)

- Tota está jugando Diaper Changer 2 con su hijo Lorenzo y Shakedown Hawai en Switch (24:02)

