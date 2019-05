Neymar reta a sus seguidores a que se tatúen

El futbolista brasileño Neymar Junior se ha propuesto ayudar personalmente a aquellos de sus seguidores más aprehensivos con las agujas a "superar sus miedos" y acabar desarrollando, al igual que él, una adictiva pasión por los tatuajes. Semejante iniciativa no procede, sin embargo, de un brote de ingenio y originalidad por su parte, sino que forma parte de la curiosa campaña de promoción del perfume estrella de la marca Diesel, la firma que acaba de fichar al delantero del PSG para que ejerza de nuevo y flamante embajador de 'Only the Brave'.

"Este es un mensaje para todos mis fans. Como bien saben, mis tatuajes reflejan mi historia, hablan de mi familia, de mis amigos y de los retos que he tenido que superar. ¿Quieren hacerse uno pero le tiene demasiado miedo a la tinta? Les voy a dar la oportunidad de superar sus miedos", ha escrito el exjugador del Barcelona en su cuenta de Instagram.

Claro que para conseguir que el mismísimo Neymar supervise este llamativo ejercicio de terapia se requiere algo de creatividad en el plano del diseño gráfico y, sobre todo, la suerte de ser el único elegido de entre -suponemos- cientos de participantes en el concurso de Diesel. "En tu 'story' de Instagram comparte, dibuja o diseña la idea del tatuaje que siempre has querido hacerte y mencióname", ha explicado en la misma publicación.

El afortunado ganador recibirá una invitación para asistir a la presentación de la citada fragancia, la cual tendrá lugar en París el próximo 21 de mayo, y conocer personalmente al astro del balón, quien tendrá que asegurarse de que el susodicho se mantiene fiel a la valentía mostrada a lo largo del proceso de selección y sale del evento luciendo su primer grabado en la piel.

"Me he implicado a fondo en todas las decisiones importantes. Siempre he querido tener una esencia que sea fresca y elegante, y que al mismo tiempo me proporcione esa dosis extra de energía y confianza en mí mismo que tanto necesito en mi día a día", señalaba hace unas semanas Neymar, en conversación con el portal especializado WWD, sobre lo identificado que se siente con el concepto que define a la fragancia de Diesel.