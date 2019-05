¡Confesó! Pipe Bueno habló de su intimidad con Jessica Cediel

Mientras se encuentra acompañando a Maluma en su gira ‘11:11’, Pipe Bueno dio una sorprendente declaración sobre su intimidad con Jessica Cediel, expareja del cantante.

“Tiene un problema físico de salud, no es que lo tuvo. Ella en ese momento estuvo en una condición compleja, se puso delgada, no comía, todo el tiempo tenía un dren en la espalda. Teníamos que hacerle un masaje para drenarle ese líquido, se le despegó tres veces. De hecho, en nuestra intimidad, nosotros no podíamos tener relaciones sexuales durante ese tiempo, y fue mucho tiempo”, expresó Bueno en el programa de Univisión, ‘A solas con Tony’.

El cantante añadió que Cediel sufrió un desequilibrio emocional enorme pues la gente comenzó a burlarse y a hacerle memes.

Además, Bueno aprovechó para aclarar los rumores de su relación con Luisa Fernanda W y del polémico video donde se decía que tenía relaciones homosexuales. Ante esto, dijo que había sido un colega que intentaba difamarlo pues no soportaba que él estuviera teniendo éxito en su carrera.