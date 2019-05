Liberado personero de Puerto Concordia

Fue liberado el personero del municipio de Puerto Concordia Meta, Iván Gutiérrez, quien fue abordado por un grupo de hombres que lo obligaron a subir a un vehículo en pleno centro de San José del Guaviare el pasado viernes 3 de mayo.

Según Gutiérrez, al parecer estuvo en manos de un grupo irregular por lados de la zona rural de la Fuga jurisdicción de San José del Guaviare.

Cuenta que lo mantuvieron en una colchoneta donde le suministraban algunos alimentos.

Durante todos estos días, lo interrogaron bastante pensando que manejaba gruesas sumas de dinero en contratación lo cual al parecer comprobaron que no era cierto por lo que decidieron liberarlo en cercanías al municipio del Retorno Guaviare.

En las próximas horas presentaran la denuncia ante las autoridades competentes. además, Indicó que está pensando seriamente en dejar el cargo como personero del municipio de Puerto Concordia Meta.

En declaraciones a Caracol Radio Guaviare, dijo que recibió buen trato, que incluso le mataron gallina, no identifica si tenían armas o no y menos a que grupo pertenecían los sujetos, que lo mantuvieron retenido. También, dijo que cuando se lo llevaron estaba tomando con unos amigos, pero no dice identidades con quienes compartía.

