Hilary Duff irá al altar junto a su novio Matthew Koma

La actriz y cantante Hilary Duff ha sorprendido a todos sus seguidores de las redes sociales al anunciar este jueves que su pareja y padre de su hija pequeña, Matthew Koma, le había propuesto matrimonio y ella, por supuesto, había respondido que sí.

La feliz pareja ha compartido el mismo par de imágenes en sus respectivas cuentas de Instagram para compartir la noticia y celebrar el increíble momento que están atravesando en su vida en común seis meses después de la llegada al mundo de su pequeña Banks Violet.

"Me ha pedido que sea su esposa", ha escrito la antigua estrella juvenil, que también es madre de un niño llamado Luca junto a su exmarido Mike Comrie, como título de su publicación.

"Le he pedido a mi mejor amiga que se case conmigo", reza el mensaje del que ha acompañado Matthew las mismas fotos y que se ha ganado un divertido comentario de su futura mujer: "Gracias por subirme de puesto, cariño".

Los enamorados han recorrido un largo camino antes de comprometerse en el que no han faltado varias rupturas e inesperadas reconciliaciones: en 2017, sin ir más lejos, decidieron seguir caminos separados por tercera vez tras darse cuenta de que sus respectivas agendas de trabajo -que obligaban a Hilary a dividir su tiempo entre Los Ángeles, donde vivía junto a su pequeño, y Nueva York, donde graba la serie 'Younger'- les impedían verse con toda la frecuencia que desearían.

Sin embargo, a finales de ese mismo año ella misma se encargada de anunciar que volvían a estar juntos justificando su decisión de la siguiente manera: "Creo que cuando compartes un pasado y una historia con alguien a quien quieres, solo porque no funcionara la primera o la segunda vez, no significa que no pueda hacerlo más adelante, siempre y cuando no os hayáis hecho demasiado daño", apuntaba Hilary en aquella ocasión.

