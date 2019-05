La aparición de Jennifer Lawrence en Keeping Up With the Kardashians

La actriz Jennifer Lawrence hizo una aparición inesperada en el show de Las Kardashians, y durante una llamada bromeó con las famosas.

Cada domingo se trasmite un capítulo de "Keeping Up With The Kardashians", hasta que ocurrió algo singular durante la trasmisión.

Khloé y Scott Disick se encontraban en clases de arte, cuando Kris Jenner hizo una llamada virtual con la que interrumpió a los aprendices.

Pues Jennifer Lawrence apareció en pantalla, sorprendiendo a todos en la casa, sobretodo cuando bromeo ser la nueva mamá de Las Kardashians. A continuación unos pequeños minutos del video.