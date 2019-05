Federer regresó con victoria a la arcilla en Madrid

El suizo Roger Federer se exhibió ante el francés Richard Gasquet para vencerle por 6-2 y 6-3, y avanzar a los octavos de final del Mutua Madrid Open, en su vuelta a la tierra batida después de casi tres años.

Tras disputar su último partido en esta superficie el 12 de mayo de 2016 en Roma, cuando cayó ante el austríaco Dominic Thiem, y tras 20 días de preparación en los Alpes suizos, al de Basilea no se le ha olvidado cómo deslizarse sobre arcilla, ni cómo colocar su saque y volea. Y lo demostró en tan solo 52 minutos, delante de unos 9.000 espectadores que no quisieron perderse su regreso.

En Madrid, terreno propicio para su juego, donde se proclamó campeón tres veces (2006,2009 y 2012), el actual número tres del mundo, tiene un campo abonado para sus golpes.

"Estoy contento de estar aquí, también os he echado de menos", dijo Federer dirigiéndose al público a pie de pista. "Esta noche ha sido muy especial para mí", añadió. "He estado un poco nervioso antes del partido, pero es algo normal y luego he jugado un buen encuentro".

El suizo, cuyo última actuación en la Caja Mágica se produjo en 2015, con derrota ante el australiano Nick Kyrgios, ha vuelto a incluir tierra en su calendario. La echaba de menos, como él mismo admitió en su primera conferencia de prensa esta semana.

Ahora se desliza en Madrid de nuevo, y en octavos se enfrentará con el ganador del encuentro entre el francés Gael Monfils, 15º cabeza de serie, y el húngaro Marton Fucsovics, que derrotó al belga David Goffin, por 6-4 y 7-5.