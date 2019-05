Los niños "opositores" de Venezuela

Manifestantes, rescatistas y periodistas corren cuando la Guardia arremete, pero los niños no, en medio de su inocencia no paran a calcular riesgos.

En las calles la protesta se forma violenta y los niños se lanza con piedras que no pueden cargar, a sus 10 años nos contaron que tienen dolor de Patria.

No se esconden de las balas, ni los gases, pero se cubren la cara con retazos de camisas mientras insisten en la rabia que les produce el Gobierno en Venezuela.

Nos ocultamos en una trinchera improvisada en el sector de Altamira, Caracas y mientras rebientan las bombas cuentan por qué están en esa guerra y no en un parque.

"Todos vamos con Guaidó, Maduro tiene que correr".

Algunos piden permiso para ir a protestar, otros se escapan y por eso se tapan, al final todos se emociona con lo que a muchos espanta.

Los organismos de rescate no saben cómo lidiar con ese problema, pues la Guardia no tiene contemplaciones las balas y perdigones no distinguen, los niños también son blanco.

"Tenemos que atender niños, los vemos correr y no sabemos cómo se salvan de ese ataque o como hacen para permanecer en marimbas grandes".

Los niños aguantan más, no lloran con el gas y los más adultos en la protesta los llaman "cachorros" son los únicos que los puede controlar y timbrar para la hora de salida.