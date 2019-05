¿Qué pasó el día en que Paulina Vega se subió un kilo?

Un año y seis meses después de terminar su reinado como Miss Universo, Paulina Vega fue contratada por una agencia de modelos en Miami, EEUU. Allí, la bella modelo colombiana vivió una “experiencia muy particular”.

Dicho hecho fue descrito por ella en un artículo que publicó en su blog, donde extensamente, y con todos sus detalles, cuenta su vivencia al firmar con dicha agencia, luego de subir un kilogramo.

“Una medida no me define”, tituló Vega su publicación, en donde habla de cómo pasó de ser una modelo de categoría “Flacas” a estar en la categoría “Plus Size”.

Aunque no se ofendió cuando le dijeron “Curvy” y otros términos, la modelo se mostró sorprendida por el término “Plus Size”, por lo que se preguntó “¿Bajo qué estándares se es Plus Size?”

“Pasar de “flaca” a “curvy” me pudo haber desilusionado. En cambio, me inspiró a concentrarme en lo que realmente amo hacer y en construir mi propio camino. Sobre todo, me enseñó a ser fiel a mis verdades, a no dejar que las ideas de otros me encasillen y a escoger cómo quiero vivir mi vida”, expresó Vega frente a este hecho.

La ex Miss Universo busca por medio de este blog, compartir cada experiencia que vive para que las mujeres que lo lean se sientan bien consigo mismas.

