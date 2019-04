Alianza informativa del portal web KienyKe con The New York Times

El medio internacional The New York Times escogió a KienyKe como el medio exclusivo en Colombia para distribuir artículos y multimedia sobre temas internacionales, negocios, tecnología y cultura, el cual está disponible a partir de hoy y lleva el nombre de ‘The New York Times International Weekly’ en el portal web www.kienyke.com.

KienyKe.com es un medio digital con más de nueve años, que incluye plataformas como Kienyke.Fm y Kienyke.TV.

Esta alianza se llevará a cabo a través de la casa editorial K y bajo la coordinación editorial con Kienyke.com y The New York Times, quienes compartirán contenido para Colombia con la colaboración de ambos medios.