¡Taylor Swift rompe récord! La artista arrasó a Ariana Grande con ‘Me’

Después de su ausencia musical, Taylor Swift regresó con todo, y ahora su nuevo sencillo "Me" arrasó uno de los más importantes récords en la música.

El videoclip es el más visto en tan sólo 24 horas de estreno, superando los 65 millones de reproducciones, puesto que ocupaba Ariana Grande con “Thank u, next” aunque sólo con 59 millones de reproducciones.

Hoy Taylor cuenta con 3 videos en el top 5 del ranking de los más vistos en 24 horas de Vevo, y por supuesto que el primero le pertenece a "Me".

El segundo es "Look What You Made Me Do" del 2017, ocupando el tercer puesto dentro del récord con 43.3 millones de reproducciones, y el otro es "Bad Blood" el cual se estrenó en 2014, contó con 20 millones de reproducciones y se llevó el quinto puesto.