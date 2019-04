Colombia no crecerá al 4 o 5% al año como considera Duque: Economistas

Luego que el presidente Iván Duque, manifestara que hay que lograr que la economía colombiana crezca entre el 4 o el 5 por ciento al año, Caracol Radio consultó con vario economistas para conocer si existen los factores y las posibilidades para que se registre este crecimiento.

La declaración del presidente, se dio al celebrar un informe del Banco Mundial que sitúo la proyección de crecimiento de Colombia en el 3.5 por ciento, por encima del crecimiento regional y del promedio mundial.

Duque señaló que en los dos primeros trimestres de su Gobierno alcanzó un crecimiento del 2.7% y ya hasta el Banco de la República ha señalado que se va a crecer por el orden del 3.5% en el año 2019.

Para el experto en economía y decano de la Universidad del Rosario, Carlos Sepúlveda, el anuncio es optimista y los pronósticos no apuntan a este crecimiento.

“Por ahora los pronósticos es que estamos creciendo a menos del 4%, por lo que tendrían que llegar unas muy buenas noticias como el alza en los precios de las materias primas y del petróleo para que jalone ese crecimiento”, dijo el experto.

Otra opinión tiene el economista Andrés Flores Magister en finanzas, quien expresó que no se ha podido menguar el temor de los inversionistas y empresarios, porque existen dudas en la ejecución de las políticas del Gobierno y la inversión extranjera todavía tiene esas dudas.

“Si no existe una inversión extranjera adecuada, si el inversionista local todavía no despega con respecto a la generación de inversión y si el empresario aún tiene temores independiente que los consumidores quieran generar esos niveles de consumo agresivo, la misma economía no les va a responder”, explicó Flores.

A su turno José Roberto Acosta, de Justicia Tributaria, señaló que debería crecer por encima del 4 por ciento, pero es un país todavía pequeño y del deber al ser hay mucho trecho.

“Esto porque para Colombia las circunstancias de 2019 han venido enredando como la crisis cafetera que pesa mucho en el sistema agropecuario, en el tema de infraestructura aun no despegan los proyectos grandes por falta de cierres financieros por el orden de los escándalos de Odebrecht”, dijo el experto.

Por ahora el Banco de la República ha señalado que Colombia va a crecer por el orden del 3.5% en el año 2019.