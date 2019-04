Lula dice que Brasil está gobernado por “una pandilla de locos”.

El diario El País de España y el brasileño Folha de Sao Paulo entrevistaron al exmandatario de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, en la prisión de Curitiba, en donde se encuentra pagando una condena de 8 años y 10 meses de prisión por corrupción y lavado de dinero dentro del caso Lava Jato.

En el diálogo con los medios, el expresidente habló de sus días en esa prisión, en la que tiene una sección especial, y afirmó que seguirá trabajando para probar su inocencia y demostrar que es víctima de persecución.

“Estoy obsesionado con desenmascarar a Sérgio Moro y sus amigos, y de desenmascarar a aquellos que me condenaron. Podré seguir preso 100 años, pero no cambiaré mi dignidad por mi libertad”, declaró Lula, haciendo referencia específicamente al juez que lo condenó y que ahora es ministro de Justicia de Jair Bolsonaro.

El exmandatario declaró que no tiene odios ni rencores, y que cuando logre demostrar que no incurrió en delitos, no descarta volver a la política.

En ese aspecto, criticó a la dirigencia actual del país bajo el liderazgo del presidente Jair Bolsonaro y pidió que se reconozcan sus logros para todos los sectores sociales en su gobierno. “Hagamos autocrítica sobre lo que pasó en 2018. No puede ser que este país esté gobernado por una pandilla de locos”, dijo Lula, reconociendo que está obsesionado con la actualidad y los hechos diarios de Brasil.

En la entrevista también hizo referencia a los momentos más duros del año que lleva en la prisión en Curitiba. Estos son la muerte de su hermano Vavá y la de su nieto Arthur, para la que pudo obtener un permiso de pocas horas para asistir a su funeral en Sao Paulo.