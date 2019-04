¿Habrá gira para promocionar canciones de 'Nace una estrella'? /

El actor y director Bradley Cooper ha descartado con rotundidad la posibilidad de que vaya a acompañar a Lady Gaga -coprotagonista de la exitosa 'Ha nacido una estrella'- en esa hipotética gira en la que podría embarcarse la estrella del pop para promocionar los temas de la banda sonora de la oscarizada cinta.



Sin embargo, y para no acabar de decepcionar a los fans que ambos atesoran tanto juntos como por separado, el intérprete no ha dudado en proponer un plan alternativo para mantener vivo el espíritu de la historia y, de paso, protagonizar un emocionante reencuentro con todos ellos.

"No, no creo que vaya a hacer eso. ¿Pero sabes lo que podríamos hacer quizá una o dos noches? Nos podríamos juntar para hacer una lectura dramatizada del guion y cantar todas las canciones a medida que se van sucediendo en la película. Podríamos organizarlo en el Hollywood Bowl o en algún sitio de esas características", ha ideado el artista durante una animada charla con la presentadora Ellen DeGeneres, en la que además ha vuelto a elogiar a Gaga por el apoyo que le brindó en el plano vocal y musical.



"La verdad es que actuar con ella en los Óscar no me puso demasiado nervioso, porque trabajé muy duro y bajo su supervisión. Era una experiencia en principio terrorífica, porque no soy cantante y jamás había participado antes en una película musical. En otras circunstancias hubiera sido una auténtica locura, pero he aprendido que si te rodeas de gente positiva que te brinda el asesoramiento y la ayuda que necesitas, puedes acabar haciendo cosas aparentemente imposibles", ha reconocido orgulloso.