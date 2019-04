Nadal cumple y avanza a semifinales del Conde de Godó

El español Rafael Nadal se clasificó este viernes para las semifinales del Trofeo Conde de Godó al derrotar al alemán Jan-Lennard Struff por un doble 7-5 en una hora y 42 minutos.

Nadal ascendió un par de escalones más en su objetivo de reencontrarse con su mejor juego en la capital catalana y ofreció fases de buen tenis al público que abarrotaba la pista central del RCT Barcelona.

El número 2 del ránking mundial arrancó a todo gas, rompiendo el saque de su rival en el cuarto juego y colocándose 4-1, pero Struff, 51 raqueta de la ATP, demostró por qué esta semana ha dejado en la cuneta del torneo a dos cabezas de serie como el belga David Goffin y el griego Stefanos Tsitsipas.

Farah y Cabal avanzaron a semifinales del Abierto de Barcelona

El gigante germano (mide 1,96 metros) aprovechó su servicio, una de sus mejores armas, para dominar el juego, subir con frecuencia a la red y no darle ritmo a Nadal en el intercambio, obligándole a cometer errores desde el fondo, En un visto y no visto, el partido se puso 5-5 y el once veces campeón del Godó tuvo que tirar de genio para resolver el primer parcial por 7-5, con un 'break' en blanco en el último juego.

El mallorquín, que conectó algunos golpes ganadores que celebró con la vehemencia de sus mejores tardes, necesitó cincuenta minutos para llevarse la primera manga, y la segunda no le resultaría más plácida.

Struff, que este jueves cumplió 29 años y que se enfrentó por primera vez en su carrera al 'rey de la tierra', no se amilanó y mantuvo su saque con autoridad hasta el 4-3.

Ahí, Nadal tuvo dos bolas para quebrarlo, pero el alemán las salvó de nuevo jugando su tenis más agresivo. Su siguiente juego con el saque lo mantuvo en blanco para poner el partido 5-5.

Pero el final del segundo set tuvo el mismo guión que el primero. Rafa Nadal ganó su saque y rompió el de Struff con una última derecha en carrera de fuera a adentro que besó la línea.

El español firmó otro 7-5 y lo festejó, puño en alto, como si acabase de ganar otra vez el Godó. Le quedan dos partidos para conseguirlo.

Este sábado buscará una plaza en su duodécima final en Barcelona ante el ganador del duelo que librarán, en el último partido de la tarde, el austríaco Dominic Thiem, quinta raqueta del mundo y tercer favorito del torneo, y el argentino Guido Pella.