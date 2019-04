Conservatismo no permitirá ‘mini reforma pensional’ en el PND /

Aunque el Gobierno ya anunció que no avala el artículo 84 que proponía aprobar un lapso para que las personas que ya no pueden hacerlo por edad, quedaran autorizadas a cambiar de régimen pensional, entre los fondos privados y Colpensiones, el senador del Partido Conservador Juan Diego Gómez aseguró que la colectividad se encargará de vigilar el tema para que no se incluyan en el PND temas que no deberían tocarse allí.

El anuncio del legislador se produjo después de una audiencia pública que se hizo en la Comisión de Derechos Humanos en la que se oyeron a distintos sectores sobre el tema pensional y las afectaciones que tendrían por la inclusión de artículos en el Plan Nacional de Desarrollo.

“Y las conclusiones son que no podemos permitir una mini reforma pensional por la puerta de atrás en el PND. Hay casos especiales en los cuales muchos colombianos, engañados, fueron afiliados a los fondos privados pero el tema es muy importante y la Reforma pensional debe ser un debate amplio y los artículos sobre pensiones debe salir del Plan Nacional”, dijo Gómez.

La idea del conservatismo es llevar todos estos insumos de la audiencia pública a las plenarias de Senado y Cámara para que se conforme una comisión que vigile el tema y no se incluyan temas pensionales durante los debates finales.