Los sustos de "The Curse of La Llorona" dominan la taquilla de E.E.U.U.

Los sustos y el terror de "The Curseof La Llorona" dominaron la taquilla estadounidense en un fin de semana tranquilo en los cines a la espera del lanzamiento de "Avengers: Endgame", que tendrá lugar este viernes.



Según los datos del portal especializado Box Office Mojo, "The Curse of La Llorona" ingresó 26,5 millones de dólares en su desembarco en los cines.



Linda Cardellini, Patricia Velasquez y Raymond Cruz encabezan el reparto de esta película dirigida por el debutante Michael Chaves y que se basa en el mito latino de La Llorona: una mujer errante condenada a vagar y lamentarse durante toda la eternidad por haber asesinado a sus hijos.

"Shazam!", la última propuesta de DC Films, se hizo con el segundo puesto con 17,3 millones de dólares.

Con Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer y Mark Strong como protagonistas, este filme gira alrededor de la peculiar figura de Billy Batson, un adolescente de 15 años que, tras la visita que le hace un mago, pronuncia la palabra "¡Shazam!" para convertirse en un adulto con superpoderes pero conservando su joven mentalidad.



La película de inspiración religiosa "Breakthrough" completó el podio al sumar 11,1 millones de dólares en su primer fin de semana en la gran pantalla.



Chrissy Metz, de la serie "This is Us", lidera el reparto de esta cinta que, bajo la dirección de Roxann Dawson, se centra en una mujer convencida de que su hijo, que estuvo muy cerca de morir ahogado en un lago helado, se va a salvar.

"Captain Marvel" quedó el cuarto lugar con 9,1 millones de dólares.



Este largometraje presenta a la piloto de las Fuerzas Aéreas Carol Danvers (Brie Larson), una mujer que obtiene una serie de poderes que la convierten en uno de los personajes más poderosos del Universo Marvel y que debe descubrir su verdadera identidad en plena batalla entre dos razas alienígenas.



Por último, "Little" logró 8,4 millones de dólares.



Con Regina Hall, Issa Rae, Marsai Martin y Justin Hartley como estrellas, esta comedia cuenta cómo una mujer vuelve a ser niña cuando las presiones de su vida adulta se vuelven demasiado insoportables