La verdadera razón por la que Natti Natasha se operó los senos /

Recientemente la cantante de música urbana reveló una de las razones por la que decidió operarse los senos, esto sucedió en una entrevista realizada por la revista Cosmopolitan de México, donde la cantante contó los detalles.

"Había dicho que nunca me pondría senos, pero cambié de opinión y fue una decisión personal, porque un seno era más grande que otro. A muchas mujeres nos pasa y algunas se sienten cómodas con eso. Quería hacer ese pequeño cambio y me lo hice. No me arrepiento. Es una cuestión de perspectiva", dijo la cantante.

Además, agregó que: "estoy contenta con el resultado. Si estás operada, te critican, pero también si no lo estás".

También, agregó que ha logrado tonificar su cuerpo con el ejercicio y una buena alimentación, cuando uno se cuida de adentro hacia afuera, brilla”, indicó.