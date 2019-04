Hallan cuadro de Leonardo da Vinci desaparecido hace 115 años

El periodista Juan Carlos León Brázquez del diario España Buenas Noticias, tiene fotografías del Leonardo desaparecido hace casi 115 años, que le mostró un experto de arte, el cual prefiere mantener su anonimato.

Esto se dio a conocer el pasado 15 de abril de 2019, en la conmemoración del fallecimiento de Da Vinci.

La obra “The daughter of Herodias receiving The head of St. John The Baptist” llevaba desaparecida desde 1904, luego de una confusión de otro cuadro de un discípulo de Leonardo. Ha sido el único cuadro de Da Vinci hecho para encargo papal, ya que León X desprestigió al sabio florentino diciendo que él “nunca terminaría ningún proyecto, ya que siempre comienza por el final”.

Según archivos del Vaticano, la familia de Barberini fue depositaria del cuadro durante más de dos siglos, al adquirirlo el cardenal Maffeo Barberini en el siglo XVII.

Luego el 30 de marzo de 1805, el británico James Christies lo adquiere y sella la parte de atrás con la nomenclatura “659 CJ”. Tiempo después, el cuadro es subastado alcanzando un precio de 1.008 guineas, y reapareció en Francia en 1857, vendido por 15.000 francos. Luego regresa a Francia y fue subastado en 1960 por 370 guineas.

A pesar de la desaparición de la obra, esta se convierte en el Leonardo más cotizado del siglo XIX, por encima de La Virgen de las Rocas.