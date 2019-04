“El invierno llegó”, y ahora a sus oídos. La playlist de GOT

La espera casi ha terminado, a vísperas del estreno de la octava y última temporada de Juego de Tronos, la serie está presente en todos lados. Esta vez, se ha tomado las listas de reproducción en la plataforma musical ‘Spotify’, pues ha influido en la escucha de muchos usuarios de la plataforma.

Con 380 millones de streams desde 2016 y 250 mil usuarios con playlist temáticas de la serie, ‘Game of Thrones’ ha alcanzado cifras extraordinarias. Esto ha dejado claro que sus fanáticos aman hasta su música, siendo Estados Unidos el país con más ‘streams’ de GOT.

La canción más escuchada, tanto en Colombia como en el mundo, es ‘Light of the Seven’ de Ramin Djawadi – banda sonora oficial de la serie – con más de 59,1 millones de reproducciones en Spotify. A esta le siguen: ‘Main Title’, con 26,3 millones; y ‘The Winds of Winter’, con 12,7 millones. Ambas del mismo artista.

Aun así, no solo las canciones han sonado fuerte en la plataforma pues los Podcast y las playlist en honor a los personajes también han hecho eco. Tyrion Lannister, Hodor y Jon Snow son los más representados en las listas de reproducción, en su respectivo orden.

Por tal impacto, Spotify actualizará la playlist anteriormente llamada "Songs of Ice and Fire", por "Game of Thrones: The End Is Coming"; donde podrá escuchar los sonidos más destacados de la serie.